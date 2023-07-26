الاحتلال يتحدث عن عملية عسكرية جديدة في جنين …فما تفاصيلها؟

قالت مصادر في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، الأربعاء 26/7/2023: إن عملية عسكرية جديدة في مخيم جنين، أمر بات لا مفر منه، ولكنها لن تكون على نطاق واسع كما جرى في العملية الأخيرة قبل أكثر من 20 يومًا.

ونقلت صحيفة يديعوت العبرية، عن تلك المصادر قولها، إن العملية في حال نفذت فستكون لعدة ساعات قليلة بهدف إحباط البنية التحتية للمقاومة على حد زعمها.

وتعترف المؤسسة الحربية الإسرائيلية، بأن المقاومين في مخيم جنين بدأوا بترميم قدراتهم، وإنتاج عبوات ناسفة قوية وزرعها، إلى جانب جمع ذخائر جديدة.

وبينت يديعوت أنه ورغم محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على الوضع في جنين ومخيمها على حد زعمها، إلا أنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فإنه لا يمكن أن يتم الاعتماد في القضايا الأمنية بشكل كامل على السلطة.

وأضاف المسؤولون: "لا يمكن إحباط المقاومة بعملية واحدة، يجب دخول مخيم جنين للقيام بعمليات من حين لآخر، وإحباط محاولات تأسيس بنى جديدة، ولقد اقترب الوقت الذي سنضطر فيه إلى ذلك، ولكن بعملية قصيرة المدى مثلما حصل في مخيم نور شمس منذ أيام" على حد زعمه.