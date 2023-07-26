وسط اشتباكات مسلحة لصد الاقتحامات ..مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء 26/7/2023، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق الضفة المحتلة والقدس ، طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون، فيما اندلعت اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق واستهداف لمواقع عسكرية للاحتلال في منطقة جنين.

وافادت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في منطقة شارع المريج بمدينة نابلس، كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة برقين غرب جنين.

وأطلق مسلحون في ساعات متأخرة من الليل النار باتجاه مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة جنين. وتمكن المسلحون من الانسحاب من المكان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات.

وقال نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان لدى اقتحامها مدينة البيرة وسط الضفة، حيث داهمت القوات المدينة بالدوريات العسكرية، وجرى اعتقال الشقيقين محمد عابد وقسام عابد، بعد مداهمة المنزل وتفتيشه.

كما اقتحمت الاحتلال المنطقة الصناعية شرقي البيرة، واعتقلت الشاب صهيب ماهر رمانه من منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، 7 فلسطينيين من بلدة طمون قضاء طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: سامي خالد بني عودة، وحارث بني عودة، وهاني بني عودة، ومصطفى بني عودة، ورايق بشارات، وأيمن ناصر بشارات، ومحمد بشارات.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال دون وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة حزما قضاء القدس.

مركز معلومات وادي حلوة، بين أن قوات الاحتلال اقتحمت حزما واعتقلت يوسف عسكر، والفتيين عبد السلام احمد عسكر (17 عاما)، وعبد الرحمن علي عسكر (16 عاما)، وذلك بعد مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد الجعبري عقب اقتحام منزله في بلدة اليامون، والشاب محمد أحمد حمارشة عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد، كما اعتقلت القوات عددا من الشبان خلال اقتحام مدينة جنين.