برشلونة يرد بشأن ضم مبابي

حسم برشلونة، حقيقة وجود اتصالات مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع كيليان مبابي، هذا الصيف.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن النادي الباريسي مستعد لبيع لاعبه إلى الفريق الكتالوني.



ووفقًا للصحيفة الفرنسية الرياضية، حدد مسؤولو الناديين موعدًا لعقد اجتماع هاتفي اليوم لمناقشة انتقال مبابي.



لكن مصادر خاصة من النادي الكتالوني نفت ذلك لوكالة الأنباء الإسبانية هذا الأمر.



وأبدى نادي برشلونة اندهاشه من الأخبار التي اعتبرها مناورة من قبل النادي الباريسي، للفت الانتباه أثناء تفكيرهم في خيارات مختلفة في السوق أو للضغط على ريال مدريد الذي لم يخف أبدا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب.



وقالت "ليكيب" إن نادي الهلال السعودي يعرض 300 مليون يورو مقابل مبابي، وهو رقم قياسي سيقبله باريس سان جيرمان إذا وافق المهاجم الفرنسي على الرحيل.



لكن النادي الفرنسي منفتح أيضا - كما تقول الصحيفة - لخيارات أخرى لبيع مبابي، الذي استبعده من جولته الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية.



وبات مبابي، المتوج بطلا للعالم مع فرنسا في 2018، في موقف صعب بعدما قرر باريس سان جيرمان، على خلاف كل التوقعات، عدم ضمه لجولة الفريق الآسيوية ليبقى مع المستبعدين.



وباستبعاده من مرافقة البي إس جي في رحلته إلى اليابان وكوريا الجنوبية، زاد رئيس النادي، ناصر الخليفي الضغط على مبابي، الذي يمتد عقده حتى 31 يوليو/تموز من العام المقبل من أجل حسم مصيره، فإما التجديد حتى عام 2025 أو الرحيل هذا الصيف.



ويسعى باريس سان جيرمان أيضا لتجنب دفع 80 مليون مكافأة "ولاء" للاعب عن موسم 2023-2024، التي تم التفاوض عليها خلال تمديد عقده عام 2022.



ولا يرى الباريسيون أي جدوى من دفع 80 مليون مكافأة للاعب سيغادر في غضون بضعة أشهر دون أي مقابل.



وتؤكد الصحافة الفرنسية أن مبابي مازال مصرا على قراره بإكمال السنة المتبقية من عقده، وهو ما يعني الرحيل لأي فرق أخرى مجانا في يونيو/حزيران 2024، حتى لو استمر باريس سان جيرمان في استبعاده.