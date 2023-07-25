مرض نفسي شائع في فصل الصيف

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يصاب كثير من الأشخاص بالاكتئاب الحاد، ولا تجد هذه الفئة من الناس المتعة خلال فصل الصيف، لاسيما وأن الأيام الحارة الطويلة والتغييرات التي تطرأ على هذا الفصل تجعلهم مرضى، وكالة فلسطين اليوم تضع بين أيديكم مقال حول اكتئاب الصيف وكيفية علاجه.

يعد اكتئاب الموسمي من الاضطرابات العاطفية الموسمية ومن أكثر المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها البعض نتيجة اختلاف المواسم، وهو نوع من الاكتئاب يحدث خلال مواسم معينة من العام، خصوصاً في موسمي الصيف والشتاء.

وتعتبر العوامل المناخية والحياتية مرتبطة بفصل الصيف تسبب هذا النوع من الاكتئاب، منها ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وهي تسبب بعض التغيرات البيولوجية التي تؤثر في كيميائية الدماغ، كما تسبب الشعور بالانزعاج والرغبة في البقاء في المنزل، هروباً من الحر الشديد، حيث يمكن تشغيل التكييف، ما قد يسبب الشعور بالعزلة والكسل وعدم الرغبة في القيام بأي نشاط.

أسباب اكتئاب الصيف

1- ارتفاع حرارة الطقس

يعتبر ارتفاع درجة حرارة الطقس من أبرز أسباب الإصابة بالاكتئاب في فصل الصيف، حيث يضطر العديد من الأشخاص البقاء في المنزل، لتجنب المناخ الحار، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول والميل للعزلة.

2- التعرض لأشعة الشمس

تتأثر هرمونات الجسم سلبًا بالتعرض لأشعة الشمس، حيث تشهد خللًا كبيرًا في توازنها، الأمر الذي يتسبب في الغضب وسرعة الانفعال عند التعامل مع الآخرين، ومن ثم المعاناة من الاكتئاب.

3 مشروبات تساعد في ضبط مستويات ضغط الدم

يعاني كثير من الأشخاص باضطرابات في مستويات الدم، ويعد الحفاظ على مستويات ضغط الدم أمراً ضرورياً للصحة العامة للإنسان، لذلك اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة نشط يمكن أن يساعد دمج بعض المشروبات في روتينك في التحكم في ضغط الدم، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقدم لكم في هذا المقال بعض المشروبات التي تساعدك في التحكم بمستويات ضغط الدم.