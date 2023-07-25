بالتزامن مع موجات الحرارة التي تضرب البلاد، يتعرض كثير من الأشخاص لأشعة الشمس المباشرة خلال عملهم اليومي مما يؤدي إلى تعرضهم لضربة شمس، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقدم لكم في هذا المقال بعض المعلومات حول ضربة الشمس، أعراضها؟ كيف تعالج نفسك من ضربة الشمس؟ .

ما هي ضربة الشمس؟

هي حالة تكون فيها درجة حرارة البيئة مساوية لدرجة حرارة الجسم أو أكثر منها، ونتيجة لذلك، يفشل الجسم في التبريد أو استخدام الحرارة.

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية بسبب التعرض الطويل للحرارة الشديدة، يمكن للفرد أن يعاني من ضربة شمس.

أعراض ضربة الشمس؟

وتشمل علامات ضربة الشمس بعض الأعراض التالية:

• حُمى تبلغ 104 درجات فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أكثر

• تغيرات في الحالة النفسية أو السلوك، مثل التشوش أو الهياج أو تداخُل الكلام

• سخونة الجلد أو جفافه، أو التعرق الشديد

• الغثيان والقيء

• احمرار الجلد

• سرعة النبض

• سرعة التنفس

• الصداع

• الإغماء

• نوبات تشنجية

• الغيبوبة

كيف تعالج نفسك من ضربة الشمس؟

يركز علاج ضربة الشمس على خفض حرارة الجسم إلى درجة الحرارة الطبيعية لمنع الضرر بالدماغ والأعضاء الحيوية أو تقليله، وللقيام بذلك، قد يتخذ الطبيب الخطوات التالية:

• اغمر نفسك في الماء البارد

أثبتت الدراسات أن حمام الماء البارد أو المثلج أكثر الطرق فعالية في الخفض السريع لدرجة حرارة الجسم الأساسية. كلما أسرعت في غمر نفسك في ماء بارد، قل خطر حدوث الوفاة أو تلف الأعضاء.

• استخدم أساليب التبريد التبخيري

إذا كان الغمر بالمياه الباردة غير متوفر، فقد يحاول العاملون في مجال الرعاية الصحي خفض درجة حرارة جسمك باستخدام طريقة التبخر. يتم إصدار رذاذ من الماء البارد على جسمك بينما يتم تعريضك للهواء الدافئ، مما يؤدي إلى تبخير الماء وتبريد بشرتك.

• لفك في أغطية التبريد والثلج

تتمثل إحدى الطرق الأخرى في لفك في غطاء تبريد خاص ووضع أكياس ثلج على الأربية والرقبة والظهر والإبطين لخفض درجة حرارتك.

• إعطاؤك أدوية لوقف الارتعاش

إذا أدت العلاجات التي تتناولها لخفض درجة حرارة جسمك إلى ارتعاشك، فقد يعطيك الطبيب دواء مرخٍ للعضلات، مثل بنزوديازيبين، يزيد الارتعاش من درجة حرارة الجسم، الأمر الذي يقلل فعالية العلاج.

كيف تتجنب مضاعفات ضربة الشمس؟

قد تكون هناك مواقف لا يستطيع فيها الأفراد تجنب المغامرة في الهواء الطلق في مثل هذا المناخ الحار والرطب.

• حافظ على شرب الماء على فترات زمنية محددة، وابق رطباً

• قلل من تناول المشروبات الغازية والشاي والقهوة، والتي تقلل من مستويات الماء في الجسم

• تنقع مياه الشرب بالخيار أو النعناع الغنيين بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية جرب بعض المشروبات الصيفية الصحية والباردة

• ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة.

• احم عينيك بالنظارات الشمسية.

• استخدم القبعات أو المظلات لحماية رأسك وشعرك، وكذلك لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس القاسية.

• الاستحمام بالماء البارد العادي أو البارد خلال الفترة للحفاظ على درجة حرارة الجسم باردة.

• الحفاظ على نظام غذائي صحي في الصيف