وفد من حماس يلتقي بالقائد "النخالة" على ضوء جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر

بحث وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، تطورات الأوضاع في ضوء تصاعد جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" وعدوانه المستمر.

كما عقدت حركة "حماس"، أمس، عدة لقاءات ثنائية مع فصائل فلسطينية، حيث تكون وفد "حماس"، من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وكل من أعضاء المكتب السياسي حسام بدران وزاهر جبارين، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الخارج، علي بركة.

والتقى وفد "حماس" مع وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" برئاسة القائد النخالة، ووفد من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة نائب الأمين العام، فهد سليمان، ووفد من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" برئاسة الأمين العام، طلال ناجي.

كما أجرى مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في "حماس"، حسام بدران مشاورات واتصالات مع باقي الفصائل والقوى الوطنية، وعدد من قيادات الفصائل بينهم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، والأمين العام للمبادرة الوطنية الرفيق مصطفى البرغوثي، وعدد من القيادات الوطنية والشخصيات المستقلة.

وركزت اللقاءات والمشاورات بحسب بيان صادر عن حركة "حماس"، على "الاتفاق على مخرجات وطنية عملية للقاء القاهرة المرتقب، ترتكز على المقاومة الشاملة للعدو الإسرائيلي، وتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحكومة الفاشية برئاسة نتنياهو".

وأكد البيان، أن اللقاءات تطرقت لـ "مخاطر الحالة الفلسطينية بشكل عام في ظل وجود حكومة صهيونية متطرفة، وتصاعد جرائم القتل والاستيطان والاعتداء على مقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".