عباس يصل تركيا في زيارة رسمية

وصل رئيس السلطة محمود عباس، الليلة الماضية، إلى العاصمة التركية، أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر، أن يجتمع رئيس السلطة اليوم مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قصر الرئاسة عقب مراسم استقبال رسمية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، إلى جانب التشاور في التطورات الإقليمية والدولية المتعددة وانعكاساتها على قضيتنا الوطنية، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين، في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية.

وسيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا، يليه مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس أردوغان على شرف الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له.