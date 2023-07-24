بالفيديو كتيبة طولكرم على خطى جنين ..الاحتلال يقف عاجزاً أمام العبوات الناسفة

أحدثت العبوات الناسفة التي قامت سرايا القدس _كتيبة طولكرم فجر اليوم الاثنين 24/7/2023 بتفجيرها بآليات الاحتلال "الإسرائيلي" حالة من الإرباك في صفوف قوات الاحتلال التي انسحبت بعد وقت وجيز من اقتحامها لتجر خلفها أذيال الهزيمة وتُسارع لجر آلياتها المعطوبة وفقاً لما رصده من قبل عدد من آليات الاحتلال.

دمار كبير في البنية التحتية لمخيم نور شمس بطولكرم ، وكأن زلزلاً قد ضرب المنطقة وخاصة بعد تفجير عدد من العبوات الناسفة لتنتقل عدوى العبوات الناسفة التي بدأتها كتيبة جنين في جنين لكافة محافظات الضفة المحتلة ، وتكون أحد الأساليب لصد اقتحامات قوات الاحتلال .

ليس فقط مخيم جنين

الإعلام العبري في تعليقه على العبوات الناسفة في مخيم نور شمس "ليس فقط في مخيم جنين… لاحظوا كيفية تفجير عبوة قوية ضد مركبة هندسية للجيش "الإسرائيلي" دخلت مخيم نور الشمس الليلة في طولكرم.

وكانت تصريحات سابقة للإعلام العبري نقلاً عن مسؤولين أمنيين أكدوا أن العبوات الناسفة المستخدمة من قبل كتائب سرايا القدس المنتشرة في الضفة الغربية، أضحت تشكل قلقاً لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" خاصة أنها بدأت أكثر تأثيرًا.

وقالت إذاعة كان العبرية:" إن الجيش "الإسرائيلي" بات ينظر بقلق لهذه الظاهرة، بعد أن رصد منذ الشهر الماضي تزايدًا ملحوظًا في الاستخدام .

وكان المقاومون في كتيبة جنين قد تمكنوا في ال19 من الشهر الماضي من إعطاب 7 آليات عسكرية إثر استهدافها بالعبوات الناسفة من مقاومين بسرايا القدس- كتيبة جنين خلال اقتحام جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة .

تحصين المركبات العسكرية

شرع الاحتلال "الإسرائيلي" في تحصين المركبات العسكرية التي تستخدمها قواته في اقتحام مدن الضفة الغربية في أعقاب تعاظم خطر العبوات الناسفة الجانبية التي يزرعها المقاومون الفلسطينيون.

وذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال أقدم على هذه الخطوة في أعقاب استخدام المقاومين عبوات جانبية يتم تفجيرها عن بعد عند مرور العربات المسلحة التي تقل عناصر الوحدات الإسرائيلية الخاصة التي تنفذ عمليات الاعتقال والتصفية في عمق الأراضي الفلسطينية.

وأشارت القناة إلى أن كل المؤشرات تدلل على أن المقاومين الفلسطينيين من كتيبة جنين ونابلس طوروا قدراتهم في مجال تشغيل العبوات الجانبية عن بعد، وضمن ذلك عبر استخدام الهواتف الذكية

ولفتت إلى أن استخدام العبوات الناسفة في منطقة شمال الضفة الغربية أعاد للأذهان ما كان يواجهه جيش الاحتلال أثناء احتلاله جنوب لبنان، حيث استخدم "حزب الله" هذه العبوات على نطاق واسع، مستدركة بأن العبوات التي تستخدم في الضفة الغربية لم تصل بعد إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه تلك التي استخدمت في جنوب لبنان.

تفجير عبوات "سيف 1"

أقدم جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين على عملية عسكرية واسعة في مخيم نور شمس بطولكرم، حيث اقتحمته بأكثر من 60 آلية عسكرية وجرافات عسكرية مجنزرة وأطبقت حصارها عليه من كل المحاور، حيث أعلن أن هدف العملية في المخيم تهدف لاعتقال عدد من المجاهدين وتدمير معامل العبوات الناسفة.

مع بداية التوغل الواسع، أعلنت سرايا القدس – كتيبة طولكرم الاستنفار في صفوف مجاهديها لرد العدوان، حيث استهدفت بالعبوات الناسفة وصليات الرصاص القوات المتوغلة على عدة محاور من أبرزها حارة المسلخ ومدخل المخيم ومنطقة المديرية وجبل النصر ومنطقة المنشية، كما تم تفجير عبوات (سيف 1) في جرافات وآليات الاحتلال وإعطاب عدد منها بعد استهدافها بشكل مباشر.

بعد عدة ساعات من عملية التوغل الواسعة التي نفذها الاحتلال حيث لم يتمكن من اعتقال أي من المجاهدين نتيجة ضراوة المقاومة التي واجهها والكمائن والاشتباكات من نقطة صفر التي نفذها مجاهدو سرايا القدس، حيث أجبروه على الانسحاب يجر أذيال الخيبة والهزيمة بعد إفشال عمليته، لتخرج جماهير مخيم نور شمس مرددين الهتافات الداعمة لكتيبة طولكرم، ومشيدين ببطولة مجاهديها الذين تصدوا ببسالة لعدوان الاحتلال وأجبروه على التقهقر رغم قلة الإمكانيات.