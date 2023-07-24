بالفيديو بعد طولكرم وأريحا ..الاحتلال يًصعد في الضفة ويفشل في اعتقال أحد المقاومين في مخيم عسكر بنابلس

فشلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين 24/7/2023 ، في اعتقال أحد المقاومين بعد محاصرة منزله قرب مسجد المهاجرين بين مخيمي عسكر القديم بنابلس بالضفة المحتلة، حيث أصيب أحد المواطنين جراء الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين قوات الاحتلال والمقاومين الذين تصدوا لقوات الاحتلال .

وقالت سرايا القدس-كتيبة نابلس ان مجاهديها في مجموعات عسكر استهدفوا قوة راجلة تحصنت في محيط المنزل المحاصر داخل المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

واستهدفت قوات الاحتلال الشبان داخل مخيم عسكر بالغاز المسيل للدموع، كما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في القدم خلال عملية الاقتحام وهو مسعف ميداني متطوع.

واستخدمت قوات الاحتلال طفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا كدرع بشري للضغط على والده لتسليم نفسه في المخيم.

وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيمي نور شمس بطولكرم وعقبة جبر في أريحا فجر اليوم، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال.