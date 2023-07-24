بالفيديو : لحظة سحب الآليات المعطوبة من مخيم نور شمس بطولكرم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 ص
24 يوليو 2023
دبابة معطوبة.PNG
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بالفيديو : لحظة انسحاب الآليات المعطوبة من مخيم نورشمس بطولكرم

 

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