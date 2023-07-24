محدث بالفيديو والصور قوات الاحتلال تنسحب من مخيم عقبة جبر وسط أنباء عن اعتقال فلسطيني

انسحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحامه فجر اليوم، وسط أنباء عن اعتقال الشاب الذي حاصرت منزله.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، وحاصرت أحد المنازل، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في المخيم وطالبت أحد الشبان عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.

وأطلق جنود الاحتلال طائرة "درون" تصوير فوق المنزل المحاصر في مخيم عقبة جبر، لتتبع أي تحركات منه.

وأقدمت قوات الاحتلال على إغلاق مدخل مخيم عقبة جبر ومنعت حركة المواطنين والمركبات في المنطقة.

وبدأ قوات الاحتلال بالانسحاب من مخيم عقبة جبر وسط أنباء عن اعتقال الشاب الذي حاصرته

يتبع..