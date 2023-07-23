سبب تغيير عنوان تويتر لـ"X.COM"

أعلن رجل الأعمال ومالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، أن "X.COM"، قد أصبح الآن عنوان "تويتر"، مشيراً إلى أنه سيتمّ تشغيل الشعار X في وقت لاحق اليوم.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من تغريد ماسك عبر حسابه بالقول: "قريبا سنقول وداعا لماركة تويتر ولكل الطيور بشكل تدريجي"، قبل أن يضيف تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف "اكس" ("X").

وحمّل عبر صفحته مقطع فيديو نشره أحد مستخدمي تويتر، يظهر شعار المنصة الحالي، أي الطائر الأزرق مُستبدَلا بعلامة "إكس" ساطعة.

وقال: "إذا نُشر شعار إكس جيّد الليلة، فسنعتمده في مختلف أنحاء العالم غدا".

وبعد استحواذه على تويتر العام الفائت لقاء 44 مليار دولار، غيّر ماسك في نيسان/ أبريل 2023 اسم الشركة إلى "إكس كورب"، فيما يتطرق بصورة مستمرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع الأنشطة التي يوفرها تويتر، مع إمكانية تقديم خدمات مالية، على غرار منصة "وي تشات" في الصين.

وردا على مستخدم سأله ما إذا كان يمكن الوصول إلى تويتر من خلال العنوان الإلكتروني "إكس دوت كوم" (x.com)، أجاب ماسك: "طبعا".

و"إكس دوت كوم" كان الموقع الإلكتروني للبنك الرقمي الذي أسسه رجل الأعمال وبات لاحقا خدمة الدفع عبر الإنترنت "باي بال".

ويأتي تغيير اسم تويتر في مرحلة تواجه فيها المنصة صعوبات كثيرة، مع صرف ماسك نحو نصف الموظفين وتراجع العائدات الإعلانية بنحو النصف، على قول الملياردير.

وتواجه الشبكة الاجتماعية عددا كبيرا من التطبيقات المنافسة، أبرزها "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا".

وردًّا على سؤال من مستخدم آخر، لفت ماسك إلى أنّ التغريدات ستُسمّى "إكس" بعد تغيير اسم المنصة.

ومنذ العام الماضي، لم يعد موقع Twitter شركة مستقلة حيث تم دمجه مع شركة تم تشكيلها حديثا باسم X Corp.

وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، كتب ماسك تغريدة جاء فيها: "شراء Twitter هو تسريع لإنشاء X.. إنه تطبيق كل شيء".

ومن خلال التطبيق المرتقب X، يطمح ماسك بأن يجمع كل الخدمات التي يحتاجها أي فرد، تحت سقف X، دون الحاجة لتنزيل عشرات التطبيقات على الهاتف النقال.