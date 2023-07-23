ثلاثة أسرى من قطاع غزة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال بينهم أسير منذ 20 عاماً

افادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية بأن ثلاثة من اسرى قطاع غزة يدخلون أعواما جديده في سجون الاحتلال أبرزهم واقدمهم الاسير البطل "محمود محمد عبدالرحمن ابوخوصة" من سكان محافظة شمال قطاع غزة حيث يدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال .

وأوضح الاستاذ حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة ان الاسير ابو خوصة تم اعتقاله بتاريخ 2004/07/23 وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء الي تنظيم فلسطيني وهو من مواليد عام 1978 وأعزب ويقبع حاليا في سجن نفحة.

كما افاد قنيطة بان الاسيرين البطلين /حسام محمد جمعة الزعانين من سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة أنهي اليوم عامه العاشر ودخل عامه الحادى عشر علي التوالي في سجون الاحتلال ، موضحا بان الاسير الزعانين اعتقل بتاريخ 2013/07/23 وحكم عليه بالسجن 17 عاما بتهمة الانتماء الي تنظيم فلسطيني ومقاومة الاحتلال وهو من مواليد عام 1985 ومتزوج وله ابنتان .

وكذلك الأسير محمد رمضان ينهى عامه التاسع ويدخل عامه العاشر في سجون الاحتلال .

واوضح الاستاذ قنيطة بان الاسير البطل "محمد جمال فيصل رمضان"من سكان مدينة خانيونس البلد جنوب قطاع غزة اعتقل بتاريخ 23/7/2014 وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عام بتهمة الانتماء الي تنظيم فلسطيني مسلح ومقاومة الاحتلال وهو اعزب ومن مواليد عام 1994.