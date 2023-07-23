أسير من سلفيت يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

أفادت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس للــشــهـداء والأسـرى والجرحى؛ اليوم الأحد 23 يوليو 2023، بأن الأســـير المجاهد هيثم جمال علي جابر (49 عـامًا) من بلدة حارس بمحافظة سلفيت بالضفة المحتلة، أنـهـى إحدى وعشرين عامًا على التوالي في الأسـر ويدخل اليوم عامه الثاني والعشرين في سـجـون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 23/07/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (28) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والقيام بعمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد هيثم جابر ولد بتاريخ 10/12/1974م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.