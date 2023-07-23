قوات الاحتلال تستولي على مركبة أحد المواطنين في جنين

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، الليلة الماضية على مركبة لأحد المواطنين الفلسطينيين في قرية عانين غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة من نوع سكودا تعود للمواطن علاء ياسين بالقرب من جدار الفصل والتوسّع العنصري المقام على أراضي قرية عانين، ونقلتها إلى داخل الجدار، وأخطرت المواطن ياسين بالتوجه اليوم الأحد إلى "معسكر الجلمة".

وتواصل قوات الاحتلال السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين في محافظات الضفة المحتلة، بذرائع واهية هدفها التنغيص على حياة المواطنين.