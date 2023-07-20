بالصور شاهد| أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظات الوطن

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شاهد| أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظات الوطن
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:25 ص
20 يوليو 2023
لأوائل الثانوية العامة على مستوى محافظات الوطن
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