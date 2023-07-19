رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023

رابط اعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 ، من المتوقع ان يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في تمام الساعة التاسعة صباحاً , وسط ترقب كبير لنتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 في كلاً من الضفة وقطاع غزة والقدس ، ليكون غداً الخميس 20/7/2023 عرس وطني في كافة محافظات الوطن ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم رابط نتائج الثانوية العامة لمعرفة النتائج .

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية وككل عام تنشر لكم نتائج الثانوية العامة مبكراً ، وتواصل مساعيها لنشر الاسماء بعد الخحصول على الكشوفات ، وخاصة ان الاعلام سيكون بارقام الجلوس وليس بالارقام ولمعرة النتائج اضغط هنا :

صباح يوم غدٍ الخميس، سيتم الاعلان عن النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة التوجيهي 2023، بأرقام الجلوس وليس بالأسماء.

وقال يوسف، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، غدًا، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكتفي بالإعلان عنها ببيان صحفي فقط، ويتم عبره توضيح نسب النجاح لجميع الفروع، وعدد الطلبة الناجحين.

وأضاف أن الوزارة ستنشر رابط فحص النتائج، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني.

وعن أوائل الطلبة، أوضح أن الوزارة قد تُبلغهم عن النتيجة، قبل إصدار النتائج بعد الساعة التاسعة صباحًا، بدقائق معدودة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في رام الله، قد أعلنت في يونيو الماضي، عن توجه 49007 طالب في الضفة الغربية، و38810 طالب في قطاع غزة، من جميع الفروع، إلى قاعات الامتحانات البالغ مجموعها 726 قاعة، لتقديم امتحانات النهائية للثانوية العامة.

المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العميد أيمن البطنيجي حذر، من إطلاق النار تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر غدا الخميس 19/7/2023.

وأوضح العميد البطنيجي في تصريح صحفي، أن الشرطة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات لمنع إطلاق النار خارج إطار القانون، لافتاً إلى أن المباحث العامة ستكثف من انتشارها مع كافة عناصر الشرطة في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ ذلك .

وشدد العميد البطنيجي على أن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية مُشددة بحق المخالفين, داعياً المواطنين إلى الحفاظ على حالة السكينة العامة، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة بعيداً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، مُتمنياً للطلبة النجاح والتوفيق.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة غدا الخميس المقبل 20/7/2023م، عند الساعة التاسعة صباحاً.

يشار إلى أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، والفرع الأدبي 54641، وفرع الريادة والأعمال 3917 ، والفرع الشرعي 1242، والفروع المهنية 3486.