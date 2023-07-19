نائب القياس والتقويم لـمراسلنا : الإعلان عن نتائج الثانوية العامة ببيان صحفي وليس بمؤتمر مشترك

أكد نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم بغزة، جمال يوسف، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستعلن صباح يوم غدٍ الخميس، عن النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة التوجيهي 2023، بأرقام الجلوس وليس بالأسماء.

وقال يوسف، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، غدًا، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكتفي بالإعلان عنها ببيان صحفي فقط، ويتم عبره توضيح نسب النجاح لجميع الفروع، وعدد الطلبة الناجحين.

وأضاف أن الوزارة ستنشر رابط فحص النتائج، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني.

وعن أوائل الطلبة، أوضح أن الوزارة قد تُبلغهم عن النتيجة، قبل إصدار النتائج بعد الساعة التاسعة صباحًا، بدقائق معدودة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في رام الله، قد أعلنت في يونيو الماضي، عن توجه 49007 طالب في الضفة الغربية، و38810 طالب في قطاع غزة، من جميع الفروع، إلى قاعات الامتحانات البالغ مجموعها 726 قاعة، لتقديم امتحانات النهائية للثانوية العامة.