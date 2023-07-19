رقم الاشتراك بخدمة (sms) جوال و اوريدو وطنية لمعرفة نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023

رقم الاشتراك في خدمة جوال و اوريدو للحصول إلى نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 عبر رسائل (sms) ، وما يفصلنا عن الإعلان الرسمي عن هذه النتائج سوى ساعات معدودة فقط من قبل وزارة التربية والتعليم في فلسطين وفي هذا التوقيت رأى فرق فلسطين اليوم الاخباري ارتفاعا ملحوظا في عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير من أجل الوصول إلى التفاصيل الكاملة التي تمكن كل طالب وولي أمر من التعرف على طريقة التسجيل الخاصة بهذه الخدمة ويرجى منكم بعد هذه المقدمة الاستمرار في قراءة ما يلي .

طريقة الاشتراك بخدمة نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين

أعلنت شركة جوال الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 18-7-2023، عن خدمة معرفة نتائج الثانوية العامة (التوجيهي 2023) عبر(SMS).

ودعت شركة جوال، طلبة الثانوية العامة في جميع إرجاء الوطن، إلى إرسال رسالة مجانية تحتوي على (W) لطلبة الضفة أو (G) لطلاب غزة، وأكملت: "ثم فراغ ثم رقم الجلوس مكون من 6 خانات إلى الرقم المختصر 37023.

ونوهت إلى أن تكلفة الرسالة في حال التجوال هي (5 شيكل).

كما وأكد أنه يمكن الحصول على النتيجة عبر تطبيق جوال وبإدخال رقم الجلوس الخاص بك، هنـــا.

طريقة الاشتراك بخدمة نتائج التوجيهي عبر اوريدو وطنية 2023 في فلسطين

كما وأعلنت شركة وطنية موبايل (ooredoo)، اليوم الثلاثاء 18-7-2023، عن خدمة الاشتراك الخاصة بها للحصول على نتيجة الثانوية العامة (التوجيهي 2023).

ودعت الشركة، طلبة الثانوية العامة في جميع ربوع الوطن، بإرسال رسالة قصيرة (SMS) وتحتوي رمز (G)، أكملت: "ثم فراغ ثم رقم جلوسك المكون من 6 خانات مبدوء بواحد من جهة اليسار الى الرقم 6677".

وطالب من الطلبة زيارة موقعهم (هنـــــا) للاطلاع على المزيد من المعلومات.

نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وقالت الوزارة: "سيكون موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

ووفقاً للوزارة، سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

نتائج التوجيهي عبر جوال 2023

نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين

أعلن وكيل وزارة التعليم بغزة، خالد أبو ندى، اليوم الأربعاء 7-6-2023، انطلاق المرحلة الاولى لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي- 2023).

وأكد الوكيل أبو ندى، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في غزة، حول انطلاق امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) 2023، أن أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في غزة توجهوا صباحا لتقديم امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن عمليات التصحيح ستبدأ بعد عقد الامتحان الأول للوصول إلى النتائج في أسرع وقت.

وأضاف الوكيل، أن الوزارة جهزت 232 قاعة بكل ما يلزم من احتياجات، كما وبلغت أعداد المعلمين والمعلمات نحو 9 آلاف، منهم 6 آلاف منهم سيعملون في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة.

وبيّن أن مصححين سيتوزعون على مركزين، وهما: مركز للتصحيح في غزة وآخر في خانيونس.

وتوجه أبو ندى، بجزيل الشكر لكل من ساند وساعد في انهاء الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة.

وطالب وسائل الاعلام عدم التعاطي مع ما يسيء لامتحانات الثانوية العامة.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر عن طريقة الاشتراك بخدمة نتائج الثانوية العامة التوجيهي عبر جوال ووطنية 2023 في فلسطين نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .