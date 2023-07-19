إصابتان في صفوف الجيش السوري جراء عدوان "إسرائيلي" في محيط دمشق

أصيب ، فجر اليوم الأربعاء 19/7/2023 ، عسكريان من الجيش السوري بعد شن غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في محيط العاصمة السورية دمشق.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و 25 دقيقة بعد منتصف الليلة الماضية نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وبين المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.