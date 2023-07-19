مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 19/7/2023 ، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية.

الاقتحامات التي تخللتها مواجهات شملت عدداً من المواقع بيت لحم ومخيم الدهيشة بالمحافظة، وأحياء في الخليل ومخيم العروب بالمحافظة، وبلدة نعلين بمحافظة رام الله، وبدو بالقدس وطولكرم وبلدة عزون شرق قلقيلية وقريتي دير الحطب وعراق بورين بمحافظة نابلس، ورمانة بمحافظة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك عددا من المواطنين بعد ان دهمت منازلهم عرف من بينهم:

-وسام أبو سليم- مخيم الدهيشة/ بيت لحم.

-خليل محمد أبو عليا- مخيم الدهيشة/ بيت لحم.

- محمد ابو معروف- مخيم الدهيشة/ بيت لحم

-مصطفى دعامسة- الخضر/ بيت لحم.

- إيهاب الخواجا - من بلدة نعلين/ رام الله.

- منتصر الشيخ - بدو / القدس.

-زكي الدسوقي- مدينة طولكرم.