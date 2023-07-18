هذا هو شكل الآيفون المستقبلي..!

قد توظف شركة "أبل" براءة اختراع جديدة تجعل من هاتفها الشهير "آيفون" قابلا للدوران ليبدو مثل السجادة أو لفافة ورق.

ويتميز هذا الجهاز بأنه تنحني شاشة الهاتف الرفيعة، وفقا لبراءة الاختراع، عند محاور معينة.

كما يحتوي الجهاز المستقبلي على طبقة حماية من الزجاج لحماية الواجهة من الخدوش وأي أضرار أخرى تلحق به مع تكرار عمليات فتحه وإغلاقه.

واقترحت براءة الاختراع إضافة طلاءات إلى الطبقة الخارجية ضد الضباب والانعكاس والكهرباء الساكنة.

ويتوقع أن تطلق "أبل" هاتفها الجديد "آيفون 15" في سبتمبر المقبل، لكن لا يتوقع أن يظهر "الهاتف السجادة" في هذا الحدث المنتظر، فأقرب موعد ممكن هو عام 2024.

وحصلت شركة "أبل" على العديد من براءات الاختراع التي لم تتحول أبدا إلى تقنيات حقيقية.

ويمكن للابتكار الجديد أن يمثل نافذة لما سيكون عليه شكل الهواتف في المستقبل.

وكانت الهيئة المسؤولة عن براءات الاختراع قد نشرت قبل أيام عن براءة الاختراع هذه، علما بأن القائمين عليها قدموا طلبا بشأنها في نوفمبر الماضي.

ويُشار إلى أنه أدرجت براءة الاختراع هاتف "آيفون" والحاسوب اللوحي "آيباد" كمرشحين محتملين لهذه التقنية.