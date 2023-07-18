إخماد حريق ضخم في مصنع بالأردن

تمكن الدفاع المدني الأردني، فجر اليوم الثلاثاء 18-7-2023، من إخماد حريق ضخم شب في مصنع للزيوت والمواد البترولية في شمال شرقي البلاد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني:" إن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني واصلت الليل بالنهار حتى تمكنت فجر اليوم من إخماد حريق شب في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمنطقة سهل الدبة في محافظة المفرق شمال شرق الأردن".

وأضاف الناطق: " جهودا كبيرة بذلتها الفرق المشاركة نظرا لطبيعة المادة المحترقة والتي تحتاج لوقت وجهد كبيرين لإتمام إخمادها".

وأوضح أن الجهود المكثفة والمتواصلة قادت للسيطرة على الحريق في الوقت المناسب ومنع امتداده لباقي الأماكن والمصانع والمستودعات المجاورة، مبيناً أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح.

وبحسب الناطق، شارك في عمليات مكافحة الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية من مديرية دفاع مدني المفرق.