بعد توارد الأنباء عن وقوع حريق في النقب... نادي الأسير: أسرانا بخير والحريق وقع في سجن جنائي

طمأن نادي الأسير اليوم الثلاثاء 18/7/2023 ، أهالي الأسرى بعد توارد الأنباء عن وقوع حريق في سجن النقب بالقول " أسرانا بخير" ، وأن الحريق وقع في سجن (ديكل) وليس النقب .

وأكد نادي الأسير أنه لم يقع حريق في سجن (النقب) وأسرانا بخير، وتبين أن الحريق وقع في سجن (ديكل)، وهو سجن يضم السجناء الجنائيين، وهو قريب من سجن (بئر السبع _ إيشل).

وكانت هيئة الأسرى قالت: إنه تم نقل خمسة أسرى من سجن النقب إلى مستشفى "سوروكا" بعد اندلاع حريق بالسجن.

وتضرب الأراضي الفلسطينية موجة حر لم يسبق لها مثيل منذ عدة أيام، وسط تحذيرات من مخاطر صحية قد تطال الأسرى .