سرايا القدس - كتيبة أريحا تستهدف بشكل مباشر قوات صهيونية اقتحمت مخيم عقبة جبر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:55 ص
17 يوليو 2023
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أعلنت سرايا القدس - كتيبة أريحا، اليوم الاثنين 17/7/2023، تمكن جندها من التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر.

وقالت سرايا القدس - كتيبة أريحا:" متوكلين على الله تمكن جند الكتيبة الميامين فجر اليوم من التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر."

وأكدت سرايا القدس - كتيبة أريحا، على أن جهادها مستمر وسلاحها مشرع في كل الساحات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان، أدت لإصابة أحد المواطنين، واعتقال آخرين.

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