السلطة تشن حملة اعتقالات ضد كوادر الجهاد في جنين

شنت أجهزة أمن السلطة اليوم الأحد 16/7/2023 حملة مداهمات لمنازل المواطنين شملت اعتقالات واسعة تستهدف كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة جبع قضاء محافظة جنين، في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياّ بحق شعبنا ومقاومتنا.

وأفادت مصادر خاصة أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت كلاً من: عيد محمد حمامرة (28 عاماً) ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً) ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً).

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال المجاهدين: مراد ملايشة (34 عامًا) ومحمد براهمة (37 عامًا) من جنين، وجميل جمال جعار (24 عامًا) من طولكرم، وسلامة عبد الجواد (30 عاماً) من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وقيس أبو مارية (24 عامًا) من بيت أمر بالخليل، دون التوقف عن جريمة الاعتقال السياسي أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.