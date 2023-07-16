بالفيديو حزب الله ينشر فاصلاً يُحاكي اقتحام موقع عسكري: "لا غالب لكم"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:30 م
16 يوليو 2023
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عرض حزب الله اللبناني، اليوم الأحد 16/7/2023، فاصلاً بعنوان "لا غالب لكم"، يعرض فيه بعض التدريبات العسكرية التي تحاكي تنفيذ هجمات على موقع عسكري.

وقال حزب الله في بيان صحفي:" وفي أجواء ذكرى النصر الإلهي في تموز ٢٠٠٦، وبمشهدية تعكس صورة البأس الشديد من قوة وعزم وجهوزية وتخطيط، تعرض المقاومة الإسلامية فاصلاً بعنوان "لا غالب لكم"".

وتابع:" يحاكي مراحل إقتحام موقع صهيوني وسيطرة المجاهدين عليه بالكامل ورفع راية حزب الله على دشمه وسواتره، وصولاً إلى تدمير الموقع الصهيوني وتحويله إلى ركام على رؤوس المحتلين، وإزالته من الوجود."

 

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