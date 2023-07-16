هذه الاطعمة تمنع الشعور بالجوع

أعلنت الدكتورة آلا نيرولينا أخصائية امراض الجهاز الهضمي، أن هناك أطعمة تكبح الشعور بالجوع ، وفي نفس الوقت تفيد الجسم.

وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية تكبح بفعالية الشعور بالجوع.

وتقول: "إن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية كالتفاح مثلا تكبح بفعالية الشعور بالجوع وفي نفس الوقت مفيدة جدا للجسم: فهي تساعد في الحفاظ على توازن مثالي لمكروبيوم الأمعاء وعلى مكافحة الالتهابات، وعند تناولها بصورة منتظمة تقضي على الامساك وتعمل على تطبيع مستوى السكر في الدم".

ووفقا لها، تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الألياف الغذائية أيضا، ولكنها في نفس الوقت تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك يجب تناولها باعتدال.

وتقول: "الزنجبيل كمادة تضاف للشاي أو الطعام، يساعد على تقليل الشهية لأنه يحتوي على مادة الجينجيرول Gingerol الموجودة في جذور الزنجبيل على شكل زيت طيار. كما أن هذه المادة تساعد على تخفيض مؤشر هرمون اللبتين (هرمون الأنسجة الدهنية)، ما يؤثر في خفض الشهية. كما أن الشاي الأخضر، لاحتوائه على الكافيين، يساعد على تقليل الشهية ويحسن عملية التمثيل الغذائي. ويؤدي تناول الأفوكادو مع الألياف الغذائية إلى الشعور بالشبع، ما يقلل من الإفراط في تناول الطعام".

ووفقا لها يمكن الشعور بالشبع بسرعة، بعد تناول البيض، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من بروتين سهل الهضم والامتصاص.