أبو حسنة لـ"فلسطين اليوم": نحذر من توقف خدمات "الأونروا" وخاصة الكابونات والمدارس في سبتمبر المقبل

حذر المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، من احتمالية توقف خدمات وكالة الغوث مع أزمة رواتب لموظفيها، في سبتمبر المقبل، في ظل تسجيل عجز في الميزانية بملايين الدولارات وتراجع الدعم المالي من الدول والجهات المانحة.

وأكد أبو حسنة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مؤسسة "الأونروا" تًعاني من أزمة مالية وصفها بـ"الخطيرة" و"الخانقة"، مشيرًا إلى أنها سجلت عجز مالي العام الجاري بـمبلغ قدره 200 مليون دولار.

وأوضح أن هذه الأزمات تهدد بتوقف برامج وخدمات وكالة الغوث، في مقدمتها المساعدات الغذائية (الكابونة) والتي يستفيد منها قرابة المليون و200 لاجئ في القطاع، والمدارس.

ولفت أبو حسنة، إلى أن الأزمة المالية ستطال رواتب الموظفين، لافتًا إلى أن (الأونروا) تصرف مخصصات رواتب لموظفيها بنحو 70 مليون دولار شهرياً.

وشدّد على أن وكالة الغوث بحاجة إلى جهود ودعم مالي من الدول المانحة، لسد العجز، وضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج للاجئين.

يتبع...