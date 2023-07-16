قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة والقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:52 ص
16 يوليو 2023
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأحد 16 يوليو 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قواته اعتقلت 8 فلسطينيين خلال مداهمات بمحافظات الضفة والقدس، فجر اليوم.

والمعتقلون هم:

1. سالم محمد الهريمي- أبو نجيم جنوب بيت لحم

2. الطالب في جامعة النجاح عز الدين ريحان- تل غرب نابلس

3. المحرر مالك اشتية- نابلس

4. أحمد يدك- قوصين غرب نابلس

5. جميل السلوادي- القدس

7. أحمد جميل السلوادي- القدس

7. محمد علي طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

8. عبد المالك أبو صلاح- عرابة جنوب جنين

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