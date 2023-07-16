قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأحد 16 يوليو 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن قواته اعتقلت 8 فلسطينيين خلال مداهمات بمحافظات الضفة والقدس، فجر اليوم.
والمعتقلون هم:
1. سالم محمد الهريمي- أبو نجيم جنوب بيت لحم
2. الطالب في جامعة النجاح عز الدين ريحان- تل غرب نابلس
3. المحرر مالك اشتية- نابلس
4. أحمد يدك- قوصين غرب نابلس
5. جميل السلوادي- القدس
7. أحمد جميل السلوادي- القدس
7. محمد علي طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
8. عبد المالك أبو صلاح- عرابة جنوب جنين