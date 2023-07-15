بعد تأخر صرفها..مالية غزة تخرج عن صمتها وتؤكد سعيها لصرف الراتب الأسبوع الحالي بدون فئات

أكد عوني الباشا وكيل وزارة المالية في قطاع غزة اليوم السبت 15/7/2023، أن الوزارة تسعى لصرف رواتب شهر يونيو الأسبوع الحالي بدون فئات، لافتاً إلى أن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة ومتدرجة.

ويعاني أكثر من 40 ألف موظف يعملون في قطاع غزة، من تأخر صرف رواتبهم، حيث دأبت وزارة المالية في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، على صرف رواتب موظفي غزة في منتصف الشهر بنسبة 60% وبحد أدني 1800شيكل، رغم تذمر الموظفين أنفسهم والمطالبة بسرعة صرفها.

وأوضح الباشا في تصريح لإذاعة الأقصى تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر، ما بين الانفاق والايرادات، حتى وصل للشهر الحالي للتأخر في صرف الرواتب .

وعن أسباب الأزمة، عزاها الباشا إلى تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، فيما لم تصل للوزارة المنحة حتى الآن ولم تصرف بعد.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، قائلاً:" في أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد."

وشدد الباشا على أن الراتب حق لكل موظف ولكن الأزمة المالية والحصار أثر على ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التخفيف من حدة الحصار الذي فرض عليها، وأجبرت على التعامل معه خلال الفترة السابقة.

وكشف الباشا أن رصيد وزارة المالية بات في الوقت الحالي صفر ، موضحاً أن قيمة الرواتب إجمالاً 125 مليون شيكل لفئات عديدة.

وعن سبب صرف الرواتب بطريقة الفئات قال الباشا:" عدم وجود السيولة النقدية يدفع وزارة المالية صرف الرواتب لفئات معينة حتى وصلت لأربع فئات.

ودعا الباشا، العالم برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، مطالباً قطر لصرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، كما حث المصريين لزيادة التبادل التجاري ولتخفيض أسعار الوقود والغاز والذي سينعكس إيجاباً على المواطن.

كما دعا المجتمع الدولي لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة، مطالباً المؤسسات الدولية لدعم القطاع الصحي الشبه منهار، حتى وصلت نسب الأدوية لأقل من ٥٠% ومنها صفرية.