وزارة التربية والتعليم تعلن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023".
وقالت الوزارة: "سيكون موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".
ووفقاً للوزارة، سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:
الفرع العلمي 24540.
الفرع الأدبي 54641.
فرع الريادة والأعمال 3917 .
الفرع الشرعي 1242.
الفروع المهنية 3486.