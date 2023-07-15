وزارة التربية والتعليم تعلن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وقالت الوزارة: "سيكون موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

ووفقاً للوزارة، سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.