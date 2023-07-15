وزارة التربية والتعليم تعلن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:09 م
15 يوليو 2023
توجيهي (13).jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وقالت الوزارة: "سيكون موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

ووفقاً للوزارة، سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:
الفرع العلمي 24540.
الفرع الأدبي 54641.
فرع الريادة والأعمال 3917 .
الفرع الشرعي 1242.
الفروع المهنية 3486.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات