رفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال يطال وحدة "سيرت متكال"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 15-7-2023، عن أن عدد كبير من جنود الاحتياط في وحدة "سيرت متكال" الخاصة في جيش الاحتلال أبلغوا قادتهم رفض التطوع للخدمة العسكرية بسبب التعديلات القضائية.

وقالت القناة 12 العبرية:"إن 250 جندي من الإحتياط في وحدة "سييرت متكال" يبلغون قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت "التعديلات القضائية".

وتعتبر هذه الوحدة من أهم الوحدات الخاصة التي تتبع لما يُسمى "هيئة الأركان في جيش الاحتلال" وتختص بتنفيذ عمليات خلف خطوط العدو كما حصل في العملية الفاشلة شرق خانيونس في نوفمبر من عام 2018.

وكانت ذكرت مصادر عبرية، أمس الجمعة، أن عدد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال أبلغوا قادتهم بتوقفهم عن المشاركة في التدريبات العسكرية.

ومن جانبها، قالت مصادر في سلاح الجو "الاسرائيلي" لموقع صحيفة يديعوت، "إن عددا من الطيارين أبلغوا قادتهم بأنهم لن يحضروا تدريبات الاحتياط ابتداء من الأسبوع المقبل".

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه الخطوات تأتي بمبادرة شخصية، وبحسب ضمير هؤلاء الاحتياط وليست بشكل جماعي منظم.