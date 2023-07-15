بالفيديو والصور قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس وشرق نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 15-7-2023، مخيم نور شمس بطولكرم والمنطقة الشرقية من نابلس وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وبحسب مصادر محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم، حيث تصدى مقاومون لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، عن تمكن مجاهديها بعون الله وقوته من استهداف آليات الاحتلال أثناء مرورها على مدخل نور شمس بصليات من الرصاص.

وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس، وتصدى مقاومون لها قرب مخيم عسكر القديم.

وبدورها، قالت سرايا القدس - كتيبة نابلس: "تمكن مجاهدونا في مجموعات عسكر من استهداف قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات من الرصاص".

وفي أعقاب الضربات التي وجهها المقاومون لقوات الاحتلال انسحبت آلياتها صوب حاجز حوارة العسكري عقب اقتحامها المنطقة الشرقية لنابلس.





