الشيخ عزام: شعبنا ينوب عن كل الأمة في الدفاع عن مقدساتها وإسناده واجب إنساني وأخلاقي وديني

التقى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، بعد صلاة الجمعة، رئيس المْجمَع العلمي العالي السوري سماحة الشيخ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، بمجمَّع مسجد الأقصاب الإسلامي في دمشق.

وأكد سماحة الشيخ عزام، على أهمية دور العلماء في استنهاض الشعوب وتوجيه أنظارها نحو ما يدور في فلسطين لاسيما الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك.

وقال :"إن شعبنا المرابط يتطلع إلى دعم وإسناد كل الشعوب والقوى العربية والإسلامية الحيَّة في هذا الصراع الطويل والشاق، باعتباره ينوب عن كل الأمة"، مشدداً على أن هذا واجب إنساني وأخلاقي وديني.

وتابع سماحته : "للعلماء دور ريادي في تكريس ذلك الوعي المنشود، وهم يستطيعون أن يُحدثوا التأثير. وثقوا أن لكم على أرض فلسطين إخوةً مجاهدين واثقين بأن مسيرة الجهاد والمقاومة ستُكلل بالنصر المبين بمشيئة الله".

بدوره، أعرب الدكتور الفرفور عن فخره واعتزازه بما صنعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في معركتي (بأس جنين) و(ثأر الأحرار).

وقال :"إن البسالة والشجاعة التي جسدها المجاهدون على أرض فلسطين المباركة تحمل في طياتها أملاً بأننا قريبون من تحقيق النصر الذي وعدنا الله به".

وتابع د. الفرفور :"نحن مقصرون تجاه هذه التضحيات الكبيرة التي تقدمونها، وعلى الأمة كلها أن تساند هذه الجهود المباركة كلٌ وفق استطاعته".

وتجول الشيخ عزام رفقة د. الفرفور في مرافق مجمَّع مسجد الأقصاب الإسلامي بدمشق، والذي يضم أضرحة عدد من الصحابة والتابعين الكرام منهم: حجر بن عدي الكندي، وثمامة بن عبد الله البنيدي، ومحرز بن شهاب السعدي التميمي، وشُرَيك بن شداد الحضرمي، وقُبيصة بن ضبيعة العبسي.