"اقتصاد غزة" تصدر قرارًا حول استيراد المعادن الثمينة

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني، محذرة في ذات الوقت مخالفي القرار.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر استيراد أو ادخال أو تصنيع أو عرض أو تسويق معادن ثمينة ذات عيار متدني وطلائها بعيار أعلى من معدن الذهب.

وشددت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة، وتحريز جميع المضبوطات في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.

وأوضحت أن تنفيذ احكام هذا القرار سيتم اعتباراً من اليوم الخميس 13/7/2023.