انخفاض أسعار النفط اليوم

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة 14-7-2023، بنحو طفيف وسط مخاوف من نقص المعروض بسبب مشاكل في كل من ليبيا ونيجيريا.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.09% ، بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، إلى 81.29 دولار للبرميل.

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فقد تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.06% إلى 76.84 دولار للبرميل.

وساعدت في حدة انخفاض الأسعار التقارير الواردة عن إغلاق حقل الشرارة الليبي، الذي يعد ثاني أكبر حقل نفط في ليبيا، بسبب احتجاجات، بالإضافة إلى ذلك، تحدثت مصادر عن إغلاق محطة نفطية في نيجيريا بسبب مشاكل فنية.

ويرى العديد من الخبراء أن الاحتجاجات في ليبيا وحدها قد تسحب أكثر من 250 ألف برميل من النفط يوميا من السوق.