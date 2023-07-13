أفضل العصائر في الصيف، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أفضل العصائر التي يمكن أن تساعد الانسان في ترطيب جسمه في الصيف، وهي من الموضوعات الهامة والتي تهم المتابعين بقوة ويتابعونها باستمرار.

وبشكل معتاد وفي فصل الصيف بشكل خاص يصبح الجسم في أمس الحاجة إلى تناول العصائر الطبيعية، لتعويض السوائل والأملاح والمعادن التي يفقدها أثناء التعرق في الطقس الحار الذي يسود هذا الفصل.

ونستعرض في "وكالة فلسطيني اليوم الإخبارية" في هذا المقال، أفضل العصائر للجسم في الصيف، بحسب العديد من الأطباء، وهي كما يلي:

أفضل العصائر في الصيف

1- عصير التفاح

عند تناول كوب من عصير التفاح، يحصل الجسم على 114 سعرة حراري و28 جرامًا من الكربوهيدرات و24 جرامًا من السكر و0.5 جرام من الألياف.

ويوفر عصير التفاح حماية كبيرة ضد الإصابة بالسرطان، كما يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين وظائف الدماغ عند الأطفال.





2- عصير التوت

يمد عصير التوت الجسم بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل البروتين والكربوهيدرات والسكريات والبوتاسيوم وفيتامين سي، كما يساعد على الحد من الإصابة بالتهاب المسالك البولية بنسبة تصل إلى 32.5%، لغناه بمضادات الأكسدة.





3- عصير الرمان

يساعد عصير الرمان على تعزيز صحة القلب وتقوية العظام، لأنه يمد الجسم بجرعة كبيرة من الاحتياج اليومي من فيتامين ك، بنسبة 22%.

وتحتوي نفس الكمية من عصير الرمان على 134 سعرة حراري و33 حرامًا من الكربوهيدرات و32 جرامًا من السكر و0.25 جرام من الألياف.





4- عصير البرقوق

يوفر كوب من عصير البرقوق للجسم 182 سعرة حراري و1.5 جرام من البروتين و45 جرامًا من الكربوهيدرات و2.5 جرام من الألياف و42 جرامًا من السكر و17% من اليومية الموصى بها من الحديد و17% من المنجنيز و9% من الماغنسيوم و15% من البوتاسيوم و12% من فيتامين سي و8% من فيتامين ك.

ويلعب عصير البرقوق دورًا كبيرًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنتاج كريات الدم الحمراء وعلاج الإمساك، ولكن يراعى عدم الإفراط فيه، منعًا لزيادة الوزن.





5- عصير البرتقال

يلعب عصير البرتقال دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي وتنشيط الدورة الدموية، لأنه يوفر للجسم 138% من الجرعة الموصى بها من فيتامين سي في اليوم و11% من البوتاسيوم، عند تناول كوب واحد منه.

كما يقلل عصير البرتقال من خطر الإصابة بالأنيميا، لأن فيتامين سي يحسن من امتصاص الجسم لمعدن الحديد من الأطعمة، كما يحتوي على 2 جرام من البروتين و26 جرامًا من الكربوهيدرات و21 جرامًا من السكر و0.5 جرام من الألياف.



