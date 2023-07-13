تشكيلة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري اليوم، يلتقي الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس13/7/2023م، غريمه في الدوري المصري الزمالك، في اطار الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة سكة الانتصارات التاريخية على الزمالك خاصة بعد تتويج الأهلي رسيما بطلاً للدوري المصري الممتاز قبل هذا الجولة، لهذا سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متابعينا الكرام هذه المقالة للحديث عن تشكيلة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري وذلك بعد رصد عمليات بحث مكثفة من قبل العديد من محبي الاهلي المصري بحثاً عن تشكيلة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري.

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

ومباراة الأهلي و الزمالك تقام عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القدس الشريف وكذلك العاصمة المصرية القاهرة، فيما ستقام بتوقيت مكة المكرمة عند الساعة التاسعة والنصف وستنقل عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبي

ومن المتوقع أن يقوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بتغير طريقة اللعب اليوم أمام الزمالك في خط الوسط، وذلك بعد غياب أليو ديانج عن المباراة بسبب إيقافه من قبل الفيفا بسبب أزمته مع وكيله، وغياب مروان عطية بسبب وفاة والده، بالإضافة إلى غياب حمدي فتحي الذي رحل عن صفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى نادي الوكرة القطري.

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك

وقبل المباراة رصد وطالع فريق العمل عمليات بحث كثيرة ومكثفة عن مباراة الأهلي المصري و الزمالك، خاصة من ناحية التشكيلية المتوقعة للأهلي المصري أمام الزمالك في الدوري المصري، وهو ما سنوضح وسنرفقه لكم متابعين الكرام في هذه المقالة التي حصصاها لكم فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

ولكن قبل توضيح لكم تشكيلية الأهلي المصري أمام الزمالك، سنوضح لكم أن هذه المباراة ستحمل طابع مختلف بالنسبة للاهلي المصري، خاصة مع تتويج الأهلي بطلاً لدوري قبل هذه الجولة، الأمر الذي سيعود على الأهلي بعوامل الانتصار في هذه المباراة، لما يحمله من قوة وتشويق على صعيد اللعبة، وكونه بطلاً لها، بالإضافة لذلك هو تشكيلة الأهلي أمام الزمالك التي ستضع البصمة الواضحة في أرضية ملعب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم.

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تشيكل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

وحول تشيكلية النادي الأهلي المتوقعة أمام الزمالك في الدوري المصري، فبحسب العديد من الصحف المصرية والقريبة من النادي الأهلي، فقد قرر المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر مواجهة الزمالك في الدوري المصري على النحو التالي:

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد فخري، محمد مجدي أفشة، أحمد القندوسي.

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

تشكيلة النادي الاهلي امام الزمالك

وضمن مقالنا الذي حمل عنوان ....، سنرفق لكم تردد قناة أون تايم سبورت المصري الناقلة للمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم والتي ستقام على أرضية ملعب القاهرة، فقد أعلنت قناة أون تايم سبورتس، نقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم ON Time Sports 1 HD ، وON Time Sports 2 HD .

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

القمر: النايل سات.

تحديث التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك