قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مداهمات طالت العديد من مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات الشبان، بحملة مداهمات طالت العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في قرية قبيا قضاء رام الله، واعتقلت بعدها، الشبان: شادي دار ناصر، وأحمد دار ناصر، ومحمد غيظان، ومصعب غيظان.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد عصفور خلال اقتحام بلدة بيرزيت.

كما واعتقلت الأسير المحرر ماهر المصري عقب اقتحام منزله بشارع عمان، وأخر يدعى مؤيد شراب من بلدة عورتا في مدينة نابلس.

واقتحمت القوات منزل في بلدة سعير بالخليل، واعتقلت الأسير المحرر مازن جرادات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب عودة (25 عاما) من بلدة طمون جنوب محافظة طوباس، خلال مداههمة منزل ذويه.

اعتقالات الخميس ١٣/٧/٢٠٢٣

١. ماهر المصري- نابلس

٢. المحرر مازن جرادات- سعير شرق الخليل

٣. المحرر مؤيد جميل شراب- عورتا جنوب نابلس

٤. عماد عصفور- بيرزيت شمال رام الله

٥. أحمد سلمان أبو سندس- دورا جنوب الخليل

٦. ثائر جهاد أبو سندس- دورا

٧. المحرر صهيب عاطف بني عودة- طمون جنوب طوباس

٨. المحرر خليل الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم

٩. السيدة سهاد جمال ثوابتة- مراح رباح

١٠. شادي محمد دار ناصر- قبيا غرب رام الله

١١. أحمد كمال دار ناصر- قبيا

١٢. محمد ياسر غيظان- قبيا

١٣. مصعب الخير غيظان- قبيا

١٤. حسين أشرف دلول- قبيا