السيد نصر الله: الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة بالضفة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن انتصار تموز أسس لمعادلة ردع ما زالت قائمة حتى اليوم مقابل تآكل الردع عند العدو الإسرائيلي.

وقال السيد نصر الله في كلمة له في الذكرى السنوية السابعة عشرة لانتصار تموز 2006، أن الشخص الذي أحرق المصحف الشريف في السويد له علاقة بالموساد الإسرائيلي، وهدفه بث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف أن “تنديد رجال الدين المسيحيين بحادثة حرق المصحف ساهم بنحو كبير في منع الفتنة، وشعوب المنطقة يجب أن تطالب الحكومات بموقف أكثر صرامة من قضية حرق المصحف الشريف”،

كما أشاد نصر الله، بموقف روسيا اللافت من موضوع حرق المصحف الشريف الذي أحرج الدول الغربية.

وأكد السيد نصر الله، أن "مشروع الشرق الأوسط الكبير الأميركي سقط في لبنان واستكمل الإجهاز عليه في فلسطين والعراق وسوريا وإيران"

وتابع: "الإسرائيليون والأميركيون اعترفوا بفشل حربهم على لبنان عام 2006 على أكثر من صعيد” مؤكدا ان “المطلوب من عدوان 2006 كان سحق المقاومة وإخضاع لبنان”، مشددا ان “انتصار تموز 2006 أنهى مشروع “إسرائيل” العظمى".

وعن انتصار جنين، قال السيد نصر الله، إن هدف "الإسرائيليين" من عدوان جنين كان استعادة الردع ولكنهم حصلوا على صورة معاكسة تماماً، واكد "الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".