الخليفي لـ"مبابي": لن ترحل مجانا

وجه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، رسالة واضحة وصارمة إلى نجم الفريق، كيليان مبابي.



وقال الخليفي في مؤتمر صحفي "موقفنا واضح للغاية، لا أريد أن أكرره كثيرا، إذا كان مبابي يريد البقاء، فنحن نريد استمراره معنا".



وأضاف " لكن يجب أن يوقع مبابي على عقد جديد، لأنه لا يمكن أن يرحل أفضل لاعب في العالم بالمجان، هذا مستحيل".



وشدد رئيس النادي الباريسي "لقد قال مبابي إنه لن يترك النادي مجانا، إذا غير رأيه، فهذا ليس ذنبنا".



ونشرت صحيفة شبكة RMC سبورت، تصريحات الخليفي حول مبابي، حيث أوضح "شعرت بخيبة أمل لأن هذا ليس كيليان، فهو شاب رائع، أما حاليا فهو ليس الشخص الذي أعرفه".

وأوضح "كيف يقبل أن يلحق الضرر بأكبر فريق فرنسي؟ هذا ليس كيليان، أكرر.. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة".



ونوه "يجب أن يقرر مبابي مصيره خلال الأسبوع المقبل أو في غضون 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير".



ولفت "إذا أراد عدم تجديد عقده، فالباب مفتوح أمامه مثل أي لاعب آخر، باريس أكبر من أي شخص آخر، لا يوجد أحد أكبر من النادي، لا أحد بما في ذلك أنا".



وغادر ناصر الخليفي، منصة المؤتمر الصحفي بابتسامة هادئة قائلا "أظن أنكم حصلتوا على ما تريدونه".



وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2024، وقد أبدى رغبة في عدم تمديد التعاقد بعد هذا الموعد.



ولعل تصريحات الخليفي تفتح الباب أمام رحيل مبابي هذا الصيف، وسط اهتمام متزايد من أندية ريال مدريد وليفربول وآرسنال.



كما أشار النجم الفرنسي أيضًا إلى أنه مستمر في باريس سان جيرمان للموسم المقبل.