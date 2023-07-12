ثابت يتوقع عجزاً لساعتين في جدول الكهرباء خلال موجة الحر

توقع مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء محمد ثابت، اليوم الأربعاء 12/7/2023، عجزاً لمدة ساعتين في ساعات وصل الكهرباء خلال فترة موجة الحر التي تجتاح الأراضي الفلسطينية.

وتجتاح الأراضي الفلسطينية، موجة شديدة الحرارة تشتد غداً الخميس مصدرها الهند حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في عدد من المناطق لـأكثر من 40 درجة مئوية، وسط تحذيرات من قبل الدفاع المدني للمواطنين بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

وأوضح ثابت في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشركة تعمل بنظام خطة الطوارئ، لافتاً إلى أن شهري يوليو وأغسطس من أكثر الشهور استهلاكاً للكهرباء، حيث يتم طلب ما يقارب من 500 ميجا وات في اليوم.

وبين ثابت، أن محطة توليد الكهرباء تقدم 60 ميجا وات ، فيما تحصل الشركة على 10 ميجاوات من "إسرائيل"، فيما يحتاج القطاع في العادة نحو 500-550 ميغاوات من الكهرباء يومياً في الصيف.

ولفت ثابت إلى أن الجدول المعمول به حاليا هو 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع ، إلا أنه من المتوقع أن يصل العجز خلال موجة الحر لساعتين، داعياً المواطنين للاستفادة من الحصة الكهربائية خلال ساعات الوصل بحكمة، وترشيد استهلاك الكهرباء.

واعتبر ثابت أن العداد الكهربائي أثر بشكل ايجابي على جدول توزيع الكهرباء.

وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة على قطاع غزة، أزمة السكان خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح الأراضي الفلسطينية.

ويتكدس أكثر من 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عاماً،