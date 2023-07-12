نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023 -كيف يمكن ان تعرف نتيجتك ؟

، يترقب طلبة الثانوية العامة في فلسطين نتائج امتحانات توجيهي للعام الحالي الأسبوع القادم موعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة ، وسط توقعات ان تنتهي عملية التصحيح بداية الاسبوع القادم ، على ان تدخل المرحلة الاخيرة بالتدقيق وادخال البيانات ، لتبقى نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 ، لحظة ينتظرها المواطنين .

نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023

مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم قيس نبهان ، إن الوزارة لا تزال في طور مرحلة تصحيح الاختبارات ، مبيناً ان مرحلة التصحيح تأثرت بالأحداث العامة التي تشهدها الضفة المحتلة، تحديدا في الاجتياح (الإسرائيلي) لمخيم جنين.

الأوضاع الامنية في جنين ، تفرض مزيد من القيود في إمكانية تحديد موعد للنتائج وفقا لبنهان، "عملية تعطيل التصحيح واردة في أي لحظة بـأي محافظة فلسطينية في المناطق الشمالية؛ لهذا اللجان تعمل بشكل دؤوب لإنهاء هذه العملية بنجاح".

موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023

مصادر بوزارة التعليم، إمكانية تحديد موعد لصدور نتائج الثانوية العامة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

ويشار الى ان 87 ألفا و848 طالبًا وطالبة في فلسطين، تقدموا لامتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2023.

كيفية الاشتراك في نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين ، وفي هذا التوقيت يواصل الطلبة البالغ عددهم أكثر من 40 ألف مع أولياء امورهم في البحث عبر محرك جوجل الشهير من اجل التعرف على هذه الطريقة من أجل التعرف على النتيجة مع البدء الفوري لمؤتمر وزارة التربية والتعليم في فلسطين وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري تلك الخطوات في هذه المقالة التي جرى نشرها وتوزيعها على معظم المنصات الرقمية الخاصة بصفحاتنا من أجل تعميم الفائدة وعن الباقي فهو التالي :

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النتائج عادة ما تتم الإعلان عنها بعد اجتياز الطلاب والطالبات اختباراتهم النهائية وحسب توجيهات وزارة التربية والتعليم.

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