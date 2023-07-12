تعليمات هامة للمواطنين للتعامل مع الموجة شديدة الحرارة القادمة من الهند

تضرب موجة شديدة الحرارة الاراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء 12/9/2023 ، وتشد غدا الخميس مصدرها الهند حيث من المتوقع ان تصل في عدد من المناطق لـأكثر من 40 درجة مئوية ، وسط تحذيرات من قبل وزارة الزراعة والدفاع المدني للمواطنين بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

"وكالة فلسطين اليوم" تنشر التعليمات والإرشاد التي نشرتها وزارة الدفاع المدني في غزة للمواطنين للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة على إثر الكتلة الهوائية الحارة

الإدارة العامة للدفاع المدني تنبه المواطنين والمقيمين للتالي:

بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و 55 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطق

وهذه بعض التحذيرات والتنبيهات ..

🔴 يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد الغازيه.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).

6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة0 المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

🔴 يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

🔴 الإكثار من شرب الماء والسوائل.

🔴 الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

🔴 الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

🔴 التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

🔴 البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٣ ظهرًا.