بالفيديو إصابات بمواجهات في نابلس.. واعتقالات واقتحامات بطولكرم والخليل والقدس

أصيب مواطنون، فجر اليوم الأربعاء، بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة خمسة مواطنين بالاختناق، جراء استنشاق الغاز الخانق، ناجم عن إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم، اثناء اقتحام شارع عصيرة.

وذكر الهلال الأحمر، أن القوات المقتحمة اعتدت على مركبة اسعاف تابعة للهلال، ما تسبب بكسر الزجاج الامامي للمركبة.

كما وداهمت قوات الاحتلال، منزلين في نابلس، وحاصرتهما، واعتقلت منهما، الأسيرين المحررين سائد المصري، وحسام الرزة.

وأفادت مصادر محلية، من جهتها، باقتحام قوة خاصة "إسرائيلية" شارع عصيرة في المدينة، وأطلق مقاومون، النار نحو قوات الاحتلال خلال اقتحامها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة سليط من مخيم نور شمس.

وتمت عملية اعتقال الشاب سليط، وفق شهود عيان، بعد إطلاق النار على مركبته قرب بلدة بلعا شرق طولكرم.

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا ومخيم قلنديا، بعشرات الآليات العسكرية المصفحة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة دورا.