طريقة الاشتراك بخدمة نتائج الثانوية العامة التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين ، وعكف فريق فلسطين اليوم على نشر هذه المقالة التي تضمن كافة التفاصيل المتعلقة في هذه الموضوع الجديد والذي يبحث عنه الطلبة في جميع الأراضي الفلسطينية ونؤكد لكم إلى أنكم سوف تتعرفون على جميع المعلومات الخاصة به وما يميز هذه الخدمة التي يتم تطبيقها منذ سنوات عدة ان الطالب يقوم بمعرفة نتيجة النهائية في الدقائق الأولى من انطلاق مؤتمر وزارة التربية والتعليم في رام الله ويذاع على شاشات التلفاز بث مباشر ويطلب من حضراتكم الان أي بعد هذه المقدمة من المواصلة في قراءة جميع السطور وهي التالي .

طريقة الاشتراك بخدمة نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين

وعلى الفور قام فريق فلسطين اليوم في وضع ابرز طريقة الاشتراك بخدمة نتائج الثانوية العامة التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين وهي في الفقرة التي تلي ذلك:_

ويتطلب من حضراتكم أرسل G ومشتركي الضفة أرسل W ثم فراغ ثم رقم الجلوس مكون من 6 خانات إلى الرقم المختصر 37022 .

موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين

وحتى كتابة هذه المقالة اليوم الخميس الموافق 11-7-2023 فإن وزارة التربية والتعليم العالي لم تعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين لكنه وبحسب السنوات الماضية فإنه من المتوقع ان يكون في أواخر شهر تموز الحالي.

وعند الإعلان المباشر من قبل وزارة التربية والتعليم سوف يتم نقله في مقالة أخرى لذلك يترتب عليكم الحرص وبشكل يومي في متابعة موقعنا الاخباري.

وقام فريق الموقع في الأيام الماضية بتغطية كامل اخبار التوجيهي 2023 في فلسطين قبل بدء الامتحانات واثناء تقديمها وبعدها ، وشملت موعد الامتحانات ولكل مساق وآراء الطلبة والتصحيح وغيرها .

نتائج التوجيهي عبر جوال 2023

نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين

أعلن وكيل وزارة التعليم بغزة، خالد أبو ندى، اليوم الأربعاء 7-6-2023، انطلاق المرحلة الاولى لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي- 2023).

وأكد الوكيل أبو ندى، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في غزة، حول انطلاق امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) 2023، أن أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في غزة توجهوا صباحا لتقديم امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن عمليات التصحيح ستبدأ بعد عقد الامتحان الأول للوصول إلى النتائج في أسرع وقت.

وأضاف الوكيل، أن الوزارة جهزت 232 قاعة بكل ما يلزم من احتياجات، كما وبلغت أعداد المعلمين والمعلمات نحو 9 آلاف، منهم 6 آلاف منهم سيعملون في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة.

وبيّن أن مصححين سيتوزعون على مركزين، وهما: مركز للتصحيح في غزة وآخر في خانيونس.

وتوجه أبو ندى، بجزيل الشكر لكل من ساند وساعد في انهاء الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة.

وطالب وسائل الاعلام عدم التعاطي مع ما يسيء لامتحانات الثانوية العامة.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر عن طريقة الاشتراك بخدمة نتائج الثانوية العامة التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .