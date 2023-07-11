أسعار البندورة تُلهب جيوب الغزيين... والزراعة توضح السبب!

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، المهندس أدهم البسيوني، اليوم الثلاثاء 11-7-2023:إن عدة أسباب تقف خلف ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق المحلية بغزة خلال الأيام الماضية.

وأكد البسيوني في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن أسعار البندورة في قطاع غزة تشهد خلال اليومين الماضيين حالة من عدم الاستقرار و"الارتفاع بشكل عام" بسبب التغيير الموسمي من خلال انتهاء الزراعة في "الدفيئات الزراعية" وبداية الزراعة المكشوفة لمنتج البندورة.

وتوقع أنه خلال أيام القادمة سيكون هناك وفرة في إنتاج "الزراعة المكشوفة" لمحصول البندورة، وهذا الأمر بالتالي سيؤثر على أسعارها في الأسواق.

كما توقع المتحدث باسم الزراعة، أن يشهد سعر البندورة في الأسواق خلال الأيام القادمة استقراراً على أسعارها، وتنتهي الإشكالية القائمة خلف ارتفاع أسعارها.

وأشار البسيوني أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير على "عقد الأزهار" الخاصة بمحصول البندورة، مما يؤدي لانخفاض إنتاج الكميات المنتجة من البندورة.

وكانت بعض أصناف الخضروات شهدت ارتفاعاً على أسعارها في الأسواق المحلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 11-7-2023، وخاصة البندورة التي وصلت لـ 3 شواقل للكيلو.