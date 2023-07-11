ارتفاع أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء 11-7-2023، بعد انخفاض سجلته أمس، متأثرة بتقييم المستثمرين للطلب المستقبلي على النفط بعد إعلان الصين عن بعض التدابير لدعم قطاع العقارات.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.48% إلى 73.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:35 بتوقيت موسكو.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.40% إلى 78 دولارا للبرميل ".

وكان قد، تراجعت، أمس، أسعار الذهب الأسود بنحو 1%، وسجل "برنت" عند التسوية 77.69 دولار للبرميل، والخام الأمريكي 72.99 دولار للبرميل.