مع حلول الإجازة الصيفية تكثر كثير من العادات السيئة منها السهر لوقت متأخر من الليل وعدم أخذ قسط كافي من النوم، وهذا يؤدي إلى خلل في إيقاع الساعة البيولوجية للجسم وهي المسؤولة عن تنظيم العمليّات البيولوجيّة في الجسم على مدار اليوم، وعندما تضطرب يحدث خلل في نمط موجات النّشاط في الدّماغ، وإنتاج الهرمونات، وتجديد الأنشطة البيولوجيّة، وكالة فلسطين اليوم تضع في سطور أضرار السهر على صحة الدماغ.

للسهر العديد من الأضرار على جسم الإنسان لاسيما على صحة الدماغ، حيث كشفت دراسة جديدة أن الدماغ ليست من المفترض أن تكون مستيقظ بعد منتصف الليل.

ويرى الباحثون أن البقاء مستيقظًا أثناء الليل (منتصف الليل)، يسبب تغيرات فيزيولوجية عصبية في الدماغ، وهذا يجعل الناس ينظرون إلى العالم بشكل سلبي أكثر مما ينظرون إليه أثناء النهار.

أضرار السهر على صحة الدماغ

تعد فترة الليل هي الفترة التي ينشغل الدماغ فيها لمعالجة المعلومات التي تم الحصول عليها خلال اليوم وتكوين الذكريات، لكن إذا كان الشخص يسهر لوقت طويل يؤدي إلى ضعف الذاكرة.

أبرز أضرار السهر على الدماغ:

1. ضعف الذاكرة

إن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم بشكل مستمر هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وتضيق الأوعية الدموية، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من تدفق الدم داخل الدماغ.

2. زيادة فرصة الإصابة بالخرف

يمكن أن تؤثر قلة النوم على الدماغ بطريقة أخرى، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن رواسب بيتا أميلويد في الدماغ تعمل على تراجع الذاكرة والقدرة على التفكير، كما تزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بالخرف.

3. ضعف التركيز وزيادة العصبية

السهر لوقت كبير يؤثر على الحالة النفسية والعاطفية للشخص، فقد تؤدي قلة الدم إلى الشعور بفقد الصبر وزدياد التعرض للتقلبات المزاجية، كما يمكن أن تقلل من كفاءة عمليات صنع القرار والابتكار.

4. الهلوسة والإصابة بالأمراض النفسية

إذا استمرت قلة النوم لفترة كافية، قد يبدأ الشخص يعاني من الهلوسة، أي رؤية أشياء أو سماع أصوات ليس لها وجود في الحقيقة.

5. تقليل الإدراك

تقليل الإدراك هي أحد أضرار قلة النوم على الدماغ، حيث وُجد أن قلة النوم تؤدي إلى إضعاف نشاط خلايا الدماغ، مما يجعل التواصل العصبي بينها يصبح ضعيف، فتكون استجابتها للمحفزات أبطأ من المعتاد.

6. زيادة فرصة التعرض للحوادث

أبرز أضرار قلة النوم على الدماغ هي زيادة احتمالية التعرض للحوادث، ويرجع سبب ذلك إلى تشتت الانتباه نتيجة تأخر انتقال الإشارات العصبية وعدم استجابة الخلايا العصبية بالكفاءة اللازمة للإدراك السريع لما يتم رؤيته واتخاذ رد الفعل المناسب.

نصائح لتجنب السهر

بعد التعرف على أهم أضرار السهر على الدماغ، إليك بعض النصائح التي قد تساعد في الحصول على قسط كافٍ من النوم:

• النوم والاستيقاظ يوميًا في الوقت ذاته.

• تجنب الكافيين والكحول والنيكوتين قبل النوم.

• أخذ وقت للاسترخاء قبل الذهاب للنوم.

• تناول الطعام قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات.

• خلق بيئة هادئة ومريحة للنوم، عن طريق جعل الغرفة مظلمة وباردة ومريحة.

• استخدام غرفة النوم للنوم فقط مع عدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الحاسوب في السرير.